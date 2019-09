Els comuns adverteixen el PSOE que no donaran suport a Sánchez sense govern de coalició

O el PSOE accepta un govern de coalició, o els comuns i Podem no donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez. Aquest és el missatge que manté l'espai liderat per Jaume Asens al Congrés dels Diputats. Quan falten dues setmanes perquè expiri el temps per evitar una repetició electoral, els comuns insisteixen en què es "deixaran la pell" i treballaran "fins al final" perquè els socialistes acceptin compartir amb ells el govern d'Espanya.Després d'una reunió dels càrrecs institucionals que tenen els comuns al Parlament, al Congrés i a l'Ajuntament de Barcelona, Asens ha explicat que no llençaran la tovallola per intentar acabar amb "la tossuderia" del PSOE en el govern monocolor. Els comuns no estan disposats a quedar-se a l'oposició i, per tant, seguiran batallant per aconseguir la coalició posant èmfasi "en allò que uneix els dos partits i no en allò que els separa".En els darrers dies, els socialistes han esgrimit que són les diferències sobre el conflicte amb Catalunya una de les raons que impedeixen la coalició. Asens ha subratllat que, precisament volen ser a l'executiu espanyol per garantir l'estabilitat del govern de Sánchez però també per garantir que dialogarà per trobar una sortida al conflicte.Si bé la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat que els comuns estan disposats a acceptar el govern de concentració proposat per ERC i governar amb els independentistes a Catalunya, Asens ha assegurat que això és fals. La vicepresidenta, ha insistit, ha "tergiversat i fet demagògia" amb les seves paraules. "Estem en contra d'un govern de concentració amb Junts per Catalunya", ha dit ras i curt per no deixar marge al dubte.

