El Govern renova 935 vehicles i un 74% d'aquests són de baixes emissions

La Generalitat ha renovat 935 dels vehicles de què disposava en modalitat de renting -sense opció de compra- i gairebé tres quartes parts de les noves adquisicions són de baixes emissions. Així consta en l'adjudicació feta pública aquest dilluns , segons la qual 690 d'aquests vehicles seran híbrids (437), de gas liquat de petroli (180) o elèctrics (73), mentre que tan sols 245 són de benzina o gasoil (el 26,2% del total).La licitació inicial era de 1.014 vehicles en 39 lots, els quals representaven un 17% de tot el parc mòbil de la Generalitat, però quatre d'aquests lots han quedat deserts. Els 34 que sí que s'han adjudicat, a més, ho han fet per un preu un 36,2% inferior a l'inicialment previst, ja que, si bé l'executiu preveia abonar per ells fins a 35,4 milions, el cost final serà de 22,6 milions -sense comptar l'IVA- per als cinc anys que duri el renting.Segons les dades de l'adjudicació, les sis empreses que van presentar-se han aconseguit endur-se com a mínim un lot -Banc de Santander, Leaseplan Sevicios, UTE Movilidad Urbana Sostenible, Cronorent, Cooltra Motors, i Fraikin Assets SAS-. El model adjudicat en el lot d'alta representació és el Ford Mondeo, els de representació són el Seat Alhambra i el Seat, i la resta de marques adjudicades són de Citroën, Renault, Toyota, Dacia, DR3, Nissan, Fiat, Isuzu i Niu (moto).Aquests vehicles aniran a onze departaments i nou entitats del sector públic de la Generalitat que havien fet peticions en relació a aquesta compra centralitzada des del departament d'Economia i Hisenda, amb l'objectiu sobretot de renovar part del parc mòbil ja obsolet o antic, fins al punt que algun dels vehicles no haurien pogut entrar a Barcelona a partir del 2020, per les limitacions que s'imposaran als cotxes vells o contaminants.El Govern admetia que una anterior licitació per al mateix concepte, del 2017, es va fer malament, ja que es va dividir en pocs lots i, per tant, dos que sumaven 700 vehicles van quedat deserts, un error que s'ha esmenat aquest cop. En una pregunta parlamentària, de fet, el Govern va admetre fa dos anys que tan sols disposava llavors de quatre cotxes elèctrics i vuit d'híbrids.L'executiu justificava la renovació també per millorar la qualitat d'alguns serveis -com serveis de camuflatge per fer seguiments el Servei Català de Trànsit, o per al departament de Treball, per oferir serveis a centres d'acollida o de residència-, augmentar la seguretat dels usuaris, o limitar la despesa de manteniment o en carburants.

