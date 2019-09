Montilla qüestiona l'independentisme abans de la Diada: «El procés no ha aportat res de positiu»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha demanat a l'independentisme que reflexioni sobre el "balanç del procés" en una declaració pública abans de la Diada. Montilla sosté que el camí emprès pel sobiranisme i les "reaccions" que ha provocat el procés "no han aportat res de positiu per a la societat catalana"."No estem millor [...] Ben al contrari, la nostra és avui una societat malhumorada, amb més desconfiança i qüestionament cap a les nostres pròpies institucions, i amb menys capacitat per exercir un lideratge a Espanya i a Europa que en altres moments sí que hem sabut desenvolupar", exposa l'expresident en una comunicat centrat en l'Onze de Setembre i la gestió política que ha dut a terme l'independentisme en els darrers anys.Montilla defensa que, després del "fracàs de la política", és el moment de "tornar al diàleg, la negociació i el pacte". "No hi ha altra via que buscar un nou acord per reforçar l'autogovern de Catalunya i els canvis necessaris en l'ordenament constitucional", afegeix. Per emprendre aquesta via, l'expresident català reclama que hi hagi un "govern efectiu" que piloti la Generalitat.A la vegada, demana "actes de coratge" a l'independentisme. El primer, segons el seu parer, hauria de ser "reconèixer honestament el fracàs de la via escollida per defensar un projecte polític". I, el segon, entendre que el procés "ha expressat un malestar basat en problemes reals de l'autogovern que tenen solució en el marc democràtic".L'expresident de la Generalitat reflexiona, en aquest sentit, que a Catalunya "li convé" que hi hagi un govern a Espanya. "Un govern que entengui la situació de Catalunya, la naturalesa dels problemes del nostre autogovern, i les urgències socials, econòmiques i polítiques de la nostra societat", afirma Montilla en el comunicat.Conscient que aquest Onze de Setembre es tornarà a produir una altra gran manifestació convocada pel sobiranisme civil , Montilla recorda que la Diada "ha de ser un dels símbols que contribueixin a expressar la unitat del país en tota la seva pluralitat". "Crec que cal fer un major esforç per evitar la devaluació d'aquest i dels altres símbols comuns: la senyera, la Generalitat i l'Estatut", detall l'expresident català, que reclama treballar per la "unitat civil del poble de Catalunya, greument afectada i qüestionada".

Comunicat de José Montilla sobre la Diada by naciodigital on Scribd

