El traductor de castellà juga una mala passada a l'Ajuntament de València amb el film «El senyor dels anells»

Habitualment és la traducció del castellà al valencià la que deixa les traduccions més inverosímils però en aquesta ocasió el pas d'un text del valencià al castellà ha deixat un resultat ben curiós, segons explica el Diari la Veu Ha estat l'Ajuntament de València la víctima de la literalitat del traductor i de la falta de revisió del servei de comunicació. En una nota de premsa remesa als mitjans de comunicació sobre de concerts "Música a la mar", en la versió en castellà es diu que la Banda Simfònica del Marítim interpretarà "famoses bandes sonores de cinema" entre les quals hi ha "El señor de las sortijas [sic]".El senyor dels anells, en la versió en valencià, canvia a "El señor de las sortijas" si es consulta la nota de premsa en castellà –també penjada en la web de l'Ajuntament–.En la versió en castellà també es pot certificar una altra errada pròpia de l'acció del traductor. Quan parla que s'interpretarà la banda sonora de Robin Hood, en castellà canvia el nom del conegut heroi per "Roben Hood". És a dir, interpreta el Robin del nom del protagonista de la pel·lícula com la tercera persona del plural del present del subjuntiu del verb "robar".

