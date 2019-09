​Mor un jove d'Osona en un atropellament múltiple al centre de Berlín

El barri de Mitte, on es va produir l'accident. Foto: Google Maps

Des de l’Ajuntament de Seva volem expressar el nostre condol a la família Gorchs i Rovira, a les persones properes i als amics i amigues de l’Aleix, a qui volem fer costat en aquests moments tan difícils.



Restem a la vostra disposició per al que necessiteu. Descansa en pau. pic.twitter.com/BmnWPlMAYO — Ajuntament de Seva (@AjuntamentSeva) September 8, 2019

🖤🖤🖤 Avui estem de dol. Una abraçada enorme per la família de l’Aleix Gorchs Rovira. No tenim paraules de consol davant d’aquesta fatalitat. Sempre el tindrem present. DEP.🖤🖤🖤 — Escola Farigola-Seva (@EscolaFarigola) September 8, 2019

El passat divendres, quatre persones van morir en un atropellament múltiple al centre de Berlín. Entre les víctimes hi havia Aleix Gorchs, un jove de 28 anys de Seva (Osona). També van morir l'acompanyant del noi osonenc, un nen de tres anys i una dona de 64. A més, hi ha diversos ferits greus.El cotxe va pujar per la cantonada que uneix els carrers Invaliden i Acker, al barri Mitte de la ciutat alemanya i va atropellar tota la gentada que hi havia. La policia descarta el mòbil terrorista, que s'havia plantejat al principi, i atribueix les causes de l'accident a un problema mèdic del conductor.El noi feia temps que vivia a l’estranger. Feia poc que havia arribat a Berlín, on es volia instal·lar per començar uns estudis.L’Ajuntament de Seva ha fet un tuit lamentat la mort del jove.

