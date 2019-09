Canvi de temps de cara a dimarts: ruixats forts i caiguda de les temperatures

Dimarts, el canvi de temps serà més que notable, amb ruixats i tempestes localment fortes i un descens marcat de la temperatura. En canvi, per la Diada millora la situació meteorològica. pic.twitter.com/Gf2UUABJdI — Meteocat (@meteocat) September 8, 2019

Risc de pluja en diverses comarques aquest dimarts Foto: Meteocat

Canvi de temps important que arribarà aquest vespre i tindrà el seu punt més àlgid dimarts. Diumenge ja hi va haver tempestes intenses a Barcelona i diversos punts de la costa central, però demà seran més generalitzades arreu del territori. De fet, Protecció Civil ha activat la prealerta per risc de ruixats forts.Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al llarg del matí de dilluns la nuvolositat minvarà d'oest a est i al migdia el cel quedarà poc ennuvolat en general tret del litoral i prelitoral on els núvols persistiran. A partir de llavors arribaran núvols alts i algun de mitjà pel nord-oest del país alhora que creixeran nuvolades. Al final del dia el cel tornarà a quedar molt ennuvolat o cobert en conjunt.Pel que fa al risc de pluges, fins a mig matí són possibles ruixats aïllats al litoral central i nord de la Costa Brava. A partir de la tarda són possible precipitacions disperses al litoral i prelitoral central i i sud, i a partir del vespre se n'esperen de disperses a qualsevol punt, sobretot al litoral i a l'extrem nord-oest del país. Seran d'intensitat entre feble i moderada i s'acumularan quantitats minses o localment poc abundants, si bé podran ser localment fortes i abundants al litoral.A més, al final del dia podran anar acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra. És per això que, tal com es pot veure als mapes de hi ha un perill moderat que afecta el litoral i prelitoral del país excepte els extrems nord i sud.El dia fort serà dimarts, quan es preveu un canvi de temps més que notable, amb ruixats i tempestes localment fortes i un descens marcat de les temperatures. Al matí, el cel estarà molt ennuvolat en general i amb el pas de les hores creixerà la presència de núvols. Pel que fa al risc de pluja, s'esperen precipitacions d'intensitat feble i moderada arreu del país, especialment a la meitat est i al litoral i prelitoral central.Fins al migdia seran localment d'intensitat forta a la meitat est, resta de litoral i prelitoral central i nord de la Costa Daurada. S'acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i abundants (fins a 50 mm) en general, si bé localment poden ser molt abundants (entre 50 mm i 100 mm) a la meitat est i a la resta de litoral i prelitoral central. A més, les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. La temperatura es preveu que baixi de manera substancial.El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja, avís per vent i avís per mal estat de la mar.

