El president del Senat demana aprofitar la Diada per buscar una via que eviti la «paràlisi» a Catalunya

El president del Senat, Manuel Cruz, ha emplaçat aquest dilluns totes les parts en el procés a fer “autocrítica” i buscar “una via de sortida” per evitar la “paràlisi permanent”. En una entrevista a RNE, Cruz ha afirmat que la Diada podria ser “una bona ocasió perquè tothom tornes a pensar” i que “totes les forces polítiques, els sectors socials implicats i les associacions fessin un acte no només de reflexió sinó de profunda autocrítica”. Segons Cruz, malgrat que al seu entendre “les culpes no estan repartides per igual” el cert és que “ningú ha aconseguit sortir indemne d’aquesta situació i tothom s’ha vist esquitxat” i ara cal “reparar els danys i trobar una via de sortida” perquè “la societat catalana no pot viure en aquesta paràlisi permanent”.Cruz considera que la divisió de l’independentisme és “un símptoma que el procés era un viatge cap enlloc” que ha portat a un “carreró sense sortida” i que ha fet saltar pels aires també la “confiança” entre formacions.En tot cas ha avalat un possible diàleg amb ERC, una força política que “recull un nombre de votants important”. “Establir diàleg amb una força política és l’ABC de la democràcia, una altra cosa és sobre què” perquè “si estem parlant de màxims és difícil de compatibilitzar”, però “potser no és l’hora dels màxims, de rebaixar el llenguatge i de parlar del temps immediat que tenim per davant”Cruz també ha advertit el PP i Cs que el TC ha establert clarament que el 155 “està taxat” i no es pot aplicar sense que estigui justificat. “És cert que algunes autoritats catalanes fan intervencions cridaneres i sonores”, ha dit en referència a les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la via eslovena, però “crec que no ens costaria no confondre el soroll amb les nous” i “que en un moment determinat es digui que el seu model d’independència és el que va tenir lloc a una república europea són unes declaracions i no es pot activar el 155 per això”.Cruz també ha emplaçat a PSOE i Podem a treballar per evitar una repetició electoral. Segons Cruz, cal “instar les forces polítiques a salvar l’escull i que hi hagi una legislatura en condicions” perquè “tenim esperant a la cantonada problemes d’enorme transcendència” i “saltar aquest obstacle per entre en un període d’incertesa no és el més desitjable”. Per això ha apel·lat als partits perquè calculin bé la seva actuació.

