ERC situa la Diada com el «primer gran acord» de l'independentisme abans de la sentència

L'endemà de fer-se públic l'article conjunt de presos i exiliats abans de la Diada , ERC ha reforçat el missatge sobre la necessitat de construir un "consens estratègic" que permeti fer camí després de la sentència del Tribunal Suprem. La portaveu dels republicans, Marta Rovira, ha situat la Diada com el "primer gran acord" de l'independentisme per assolir la unitat. La dirigent d'ERC s'ha cenyit als esdeveniments més propers i ha recordat que s'ha d'aprofitar la jornada de dimecres per "tornar a escenificar la força i el potencial del moviment independentista". "La Diada pot ser la demostració que hi continuem sent", ha afegit.Sobre els contactes entre les forces independentistes per trobar una resposta conjunta a la sentència, ERC ha admès que encara hi ha "manca d'acords" però que els contactes són continuats. "Estem acostant posicions. Continuem parlant", ha afirmat Vilalta sense entrar en concrecions. "La resposta a la sentència no pot quedar-se només al carrer. Hi ha d'haver una resposta institucional", ha subratllat.Interpel·lada també sobre l'absència dels comuns a la Diada i el paper que puguin jugar en la reacció a la sentència -que el sobiranisme vol que sigui el més àmplia possible-, la portaveu republicana ha detallat que hi ha "altres espais" més enllà de l'Onze de Setembre per trobar-se amb els comuns, com les accions per denunciar la "repressió" judicial.Vilalta també s'ha referit a les paraules de Marta Rovira, secretària general d'ERC, que en una entrevista a Catalunya Ràdio ha afirmat que l'1-O "no va tenir prou legitimitat" i que, per això, caldrà treballar per a un nou referèndum. La dirigent republicana ha apuntat que Rovira exerceix un paper de "generadora de consensos" i que un dels consensos compartits per l'independentisme és que "caldrà tornar a passar per les urnes" per assolir la independència. "El nou pas a les urnes és un referèndum", ha insistit Vilalta per mostrar màxima complicitat amb la secretària general del partit.En la roda de premsa d'aquest dimarts, ERC també ha mostrat suport al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha obert la porta a no assistir al judici al TSJC pels llaços grocs arran de la coincidència amb el debat de política general al Parlament. Els advocats de Torra, de fet, han sol·licitat aquest dilluns la recusació del president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, perquè consideren que no és imparcial per jutjar-lo. "Aquí només podem tancar files i fer-li arribar tot el nostre suport i respecte. És inaudit que el judici coincideixi amb el debat de política general", ha expressat la portaveu d'ERC.

