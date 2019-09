Torra recusa el president del TSJC pel judici dels llaços grocs

Quim Torra ha demanat aquest dilluns la recusació del president del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), Jesús María Barrientos, perquè considera que no és imparcial per jutjar-lo, segons apunta RAC1 . Fa uns dies, el president de la Generalitat ja ho va mig avançar a la conferència que va fer a Madrid, on va dir que demanaria la recusació de magistrats del TSJC en considerar que havien actuat de manera "irregular" en el seu cas per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) pels llaços grocs.L’advocat del president, Gonzalo Boye, vol que apartin el president del TSJC del judici a Torra per no haver retirat a temps la pancarta i els símbols de suport als presos i ho justifica perquè Jesús María Barrientos ha fet declaracions públiques en contra dels llaços grocs.A Madrid, Torra va dir que no demanaria al tribunal el canvi de data de la seva citació del 25 i 26 de setembre, tenint en compte que coincideix amb el debat de política general al Parlament. "Qui té un problema és el TSJC, no jo. No ho he de decidir jo, ho ha de decidir el TSJC. Em sembla absurd que aquesta polèmica que crea el TSJC l'hagi de resoldre jo", va respondre en ser preguntat sobre si aniria al TSJC o al Parlament.

