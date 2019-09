​Set detinguts per una baralla amb arma blanca a Barcelona

Set persones han estat detingudes per la Guàrdia Urbana per una baralla entre dos grups a Barcelona. Un dels implicats en l'enfrontament ha resultat ferit per arma blanca i ha estat traslladat a l'hospital.L'afectat estaria ferit de gravetat per un atac amb un ganivet de grans dimensions i patiria un neumotòrax, amb un pulmó perforat.Segons fonts de la Guàrdia Urbana, la baralla ha estat al barri de Sant Andreu de Barcelona a les 20.54 hores d'aquest diumenge. S'ha obert una investigació per resoldre els fets.

