Marta Rovira: «ERC no comprarà crides a falses unitats amb voluntat propagandística»

Marta Rovira: "L'1-O el vam construir perquè tingués tota la legitimitat democràtica, però ens va fallar moltes coses"

"Reconstruir-ho absolutament tot". Aquesta és la màxima amb la qual treballa l'independentisme, segons ha explicat des de Ginebra la secretària general d'ERC, Marta Rovira. La número dos d'Oriol Junqueras ha subratllat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la unitat estratègica és "imprescindible" per superar els estralls que ha fet la repressió dins de l'independentisme i avançar. "Que no hi hagi unitat no té cap sentit", ha dit Rovira.Amb tot, ha defensat que, a més d'abandonar l'encreuament de retrets públics entre Junts per Catalunya i ERC, cal assegurar una relació de "complicitat i lleialtat" per forjar els consensos. "No comprarem crides a falses unitats amb voluntat propagandística ni debatrem propostes que o s'aprofundeixin", ha advertit Rovira, que s'ha preguntat com pot ser possible que a hores d'ara l'independentisme no tingui una proposta consensuada per la Diada."Volem construir sobre la solidesa, no sobre fum", ha insistit. La resposta a la sentència del Suprem, ha assegurat, ha de ser "molt contundent" i ha de contemplar la mobilització social i la resposta institucional. Aquesta resposta institucional, ha matisat, el que no pot fer és "situar més pressió" al Govern de la Generalitat. Això suposa que s'ha de produir un "acord entre totes les institucions democràtiques" que inclogui el Govern, el Parlament, els ajuntaments i les diputacions.Reconstruir la confiança però també fer autocrítica per poder recuperar la unitat perduda dins de l'independentisme és la recepta que defensa la secretària general d'ERC per poder avançar a partir de la resposta a la sentència. En aquests anàlisi de febleses, la dirigent republicana ha admès que l'1-O "no va tenir prou legitimitat" i que per això caldrà treballar per a un nou referèndum."L'1-O el vam construir perquè tingués tota la legitimitat democràtica, però ens va fallar moltes coses", ha dit Rovira, que ha afegit que la violència policial i la falta de reconeixement internacional del resultat ha fet que no es pogués implementar el resultat de la votació. És per aquest motiu que defensa seguir treballant per a un nou referèndum també tenint en compte que "no es pot renunciar" a l'altra meitat de Catalunya que no és independentista i que cal seguir treballant per la via del diàleg. "Estem en fase d'agafar forces", ha defensat. Ha deixat anar, en aquest sentit, que està tenint reunions amb gent a Europa.ERC ratificarà el pròxim diumenge una direcció capitanejada per Oriol Junqueras i per Marta Rovira a poques setmanes que es faci públic el veredicte del Suprem. La secretària general republicana ha declinat parlar sobre qui serà el relleu de Junqueras en cas que ell sigui inhabilitat, però sí que ha precisat que, en tot cas, serà el partit qui l'escolli a través d'unes primàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor