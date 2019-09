Estabilitzat l’incendi forestal d'Unarre, al Pallars Sobirà

ESTABILITZAT (21.32 h) l'incendi forestal #IF entre Esterri i la Guingueta d'Àneu, a la serra de Serrat d'Escobedo #bomberscat — Bombers (@bomberscat) September 8, 2019

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquesta nit, a les 21:32 hores, l’incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat aquest diumenge al migdia a la zona del serrat d’Escobedo d'Unarre, dins el terme municipal de la Guingueta d’Àneu. El foc ha afectat unes 13 hectàrees de pastures, matolls i vegetació, segons el recompte estimat dels Agents Rurals Els Bombers han rebut l'avís del foc a les 12:36 hores alertats per veïns de la zona. Les flames han cremat a dalt de tot de la carena, situada a uns 1.700 metres d'alçada. Un total d'11 mitjans aeris i 23 dotacions han treballat durant tota la tarda per apagar el foc, que s’ha declarat en un indret d'impossible accés pels camions. De fet, l'accessibilitat a la zona només és possible a peu o per aire.Així, els treballs s’han efectuat bàsicament amb eines manuals i el suport de les descàrregues dels mitjans aeris, que també han ajudat en el transport de personal al lloc de l'incendi. Les sensacions han estat bones a mesura que avançaven els treballs d'extinció i a mitja tarda els Bombers ja han assegurat que l'incendi evolucionava favorablement.Tot i l’anunci de l’estabilització de les flames, caldrà estar alerta durant la nit, ja que amb l’ocàs els mitjans aeris s’han retirat per seguretat. A més, en tractar-se d'una zona amb molt pendent, els efectius terrestres també han interromput la feina durant la nit. És per aquest motiu que en les darreres hores de llum s’han dedicat els esforços a estabilitzar al màxim el perímetre del foc i evitar que els rodolaments o el vent poguessin causar revifades en zones inestables.

