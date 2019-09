El cap de setmana es tanca amb tres morts en accidents de trànsit

Tres persones han mort aquest cap de setmana en accidents de trànsit a Catalunya, dos a la carretera i una tercera dins de Barcelona. Les tres víctimes han estat aquest diumenge, amb una persona atropellada a l'N-II a Vidreres, una víctima en una sortida de via a la C-17 a Mollet del Vallès i un motorista mort en un accident a l'Eixample de Barcelona.Pel que fa a la mobilitat de retorn del cap de setmana, els problemes viaris s'han concentrat a l'AP-7 a la Roca del Vallès, on hi ha hagut 19 km de congestió intermitent des de Sant Celoni per un xoc entre tres vehicles, que ha ocupat un carril. També s'han registrat retencions a la C-35 a l'altura de Santa Maria de Palautordera, d'uns 5 km.

