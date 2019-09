VÍDEO Eduard Pujol renya un monologuista del «FAQS» per fer broma del president Torra

Llibertat d'expressió pels polítics sí, però pels monologuistes no.



Fa por pensar que qui ho diu va ser director d'un dels principals mitjans de comunicació a Catalunya.



Absolutament penós, @PujolBonell: pic.twitter.com/xlXfx02dEc — Marq Martí (@MarqMarti) September 8, 2019

En Godai Garcia (@Gagagaigus) diu que està una mica preocupat per aquest 11 de setembre... #FAQSmaregassaTV3 ▶️ https://t.co/EJGeaRotyV pic.twitter.com/qMNtwkv0oW — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 7, 2019

El portaveu adjunt al Parlament de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha estat un dels convidats en el primer programa de la tercera temporada del FAQS. Juntament amb membres d'altres formacions de la Cámara catalana ha participat en un debat, que ha s'ha tancat amb el monòleg de Godai Garcia L'actor, en to irònic, ha parlat sobre el "tsunami democràtic" i ha opinat que serà "tots farem l'onada" i a sobre d'aquest hi haurà "surfejant el Molt Honorable, el president de la Generalitat, Quim Torra, surfejant. Toma! Jugada mestra", ha exclamat. I ha afegit, "durà un paraigües amb la baguette clavada a la punta. Doble jugada mestra".El monòleg ha continuat amb la figura de Torra. Quan l'artista ha acabat i la presentadora, Cristina Puig, l'ha acomiadat, així com també ho ha fet de tots els convidats, el de Junts per Catalunya, però, abans de marxa ha criticat, i tot dient "no me'n vull estar", l'ús que ha fet de "surfejar"."Li ha tocat surfejar en marc molt complicat, que és la repressió contra les llibertats del país". Puig li ha replicat, "és un monòleg". "Podem fer conya de moltes coses, podem relativitzar moltes coses. Hi ha gent a la presó i a l'exili", ha continuat el seu argument i ha continuat, "van a la seva caça i haurà d'anar al jutjat, perquè va defensar la llibertat d'expressió amb una pancarta al Palau de la Generalitat".

