Junqueras i Rovira afirmen que caldrà més que diàleg per forçar l'Estat a negociar

Oriol Junqueras i Marta Rovira han situat el referèndum com "la millor eina" per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya i han admès que per "forçar l'Estat a acceptar-lo" caldrà utilitzar "la via del diàleg institucional, però no només". En un article conjunt publicat aquest diumenge a NacióDigital, el president i la secretària general d'ERC insisteixen que per aconseguir votar sobre el futur polític de Catalunya caldrà més força "a nivell institucional i socialment", i persistir en la construcció "d'una solució política basada en la paraula".En aquest sentit, els dos dirigents republicans, que opten a la reelecció per part dels militants en uns dies, han refermat el seu compromís amb la independència de Catalunya, que asseguren que ja és "absolutament inevitable". "Catalunya serà una República independent", apunten a l'article, i deixen clar que no hi ha cap altre projecte polític "viable i alternatiu" per al país. De tot manera, admeten que el procés fins a assolir la independència "no serà fàcil, ni ràpid ni indolor".De cara a la sentència, "quan l'Estat rubriqui l'1-O com un delicte", Junqueras i Rovira apunten que s'obrirà una nova etapa on cal "deixar els retrets" i treballar per "tancar un consens estratègic" per avançar i "tornar a prendre la iniciativa". "La sentència limitarà la democràcia i els drets civils i polítics, i haurem de trobar la manera pacífica i democràtica de rescabalar-los", sostenen tots dos. Denuncien, també, que el Tribunal Suprem "condemnarà una opció política", i en aquest sentit demanen trobar "l'instrument democràtic adequat" per legitimar-la.

