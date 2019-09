Mor un menor no acompanyat en un accident de bicicleta a Molins de Rei

Un noi de 17 anys va morir aquest dissabte al migdia en un accident de bicicleta a Molins de Rei. El jove vivia al centre de protecció per a joves migrats sols de Can Santoi, a Molins de Rei, segons ha informat l'Ajuntament de Molins de Rei i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.L'accident es va produir a l'Avinguda Verge de Montserrat durant una excursió que feien l'equip del centre i un grup de joves pels voltants de l'equipament. Després de l'accident greu amb bicicleta es va donar l'avís al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que no va poder fer res per evitar la mort. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 12.52 hores del migdia, tot i que finalment no hi van haver d'intervenir.Ambdues administracions "expressen el seu condol a la família, als amics i als professionals del centre i lamenten profundament la mort d'aquest jove", segons exposen en un comunicat.L'accident s'hauria produït amb el xoc del noi que circulava amb bicicleta contra un mur, segons ha avançat el diari El caso, que afegeix que el noi havia estat traslladat feia poc temps en aquest centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor