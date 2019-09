VÍDEO Alerta per tempestes intenses que afecten el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat

Aiguat impressionant fa uns minuts entre Montgat i Badalona nord, a la C-31. Cotxes gairebé aturats en alguns moments. @btveltemps @ARAmeteo pic.twitter.com/h4cvgRCbBv — Manel Cascante🎗 (@manelcascante) September 8, 2019

Barcelona, Eixample ara mateix pic.twitter.com/lsxgassJCW — Lizzy B 70🎗🎗🔯#JoSócCDR #JoSócValtonyc (@LizbethBCN) September 8, 2019

Tornado en el Prat de Llobregat ❕ pic.twitter.com/Wr8zaLMhIu — Osanä_PROD (@omarswgamboa) September 8, 2019

Protecció Civil ha emès aquest diumenge a la tarda una prealerta per precipitació intensa arran d'una tempesta forta que afecta el sud del Maresme, el Barcelonès i la zona costanera del Baix Llobregat. Fins i tot al Prat de Llobregat s'hi ha pogut veure un petit tornado.Els Bombers han rebut alguns avisos per inundació en localitats com Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Montgat i Arenys de Mar. Al polígon industrial Matacàs-Armenteres de Sant Feliu un cotxe ha estat a punt de ser arrossegat per la força de l'aigua d'una riera.A les 16.30 hores destaquen registres com els 18 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, els 17 litres a Sant Vicenç dels Horts, els 12 litres de Badalona-Bufalà o els 10,1 litres del Prat de Llobregat. A causa de les tempestes, oneja la bandera vermella a totes les platges de Badalona i Montgat per sortida d'aigües fluvials.

