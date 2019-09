VÍDEO Cadena humana en solidaritat amb els afectats pel foc de la Ribera d'Ebre

Cadena humana a l'Assut en solidaritat amb els afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre Foto: ACN

Els municipis de Tivenys i de Xerta s'han agermanat aquest diumenge en solidaritat amb els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià d'aquest juny. Els veïns s'han unit en una cadena humana i han ocupat un tram de l'Asssut de l'Ebre. "Ens arromangarem per dir que no ens rendirem i que volem aixecar el que el fet ens ha pres i viure la terra", ha assegurat el portaveu de la plataforma Rebrotem, Roger Heredia. El col·lectiu ha recaptat més de 100.000 euros i ha fet una crida a assolir el sostre marcat d'uns 250.000 euros en els disset dies que encara resten de la campanya de micromecenantge. També ha anunciat noves accions solidàries per aquesta tardor.Els veïns de Tivenys i de Xerta han travessat el riu Ebre des dels respectius marges i s'han trobat al bell mig de la presa de l'Assut. Malgrat que no han omplert els 370 metres d'aigua que separa els dos municipis, sí que han omplert un bon tram. Els dos grups, encapçalats pels alcaldes, s'han agafat les mans i han escenificat així el seu suport amb els afectats del foc de la Ribera d'Ebre que va cremar 5.000 hectàrees de cultius i bosc aquest juny. En l'acció hi han participat més d'una cinquantena de persones i en tot l'acte prop d'un centenar.L'alcalde de Xerta, Roger Aviñó, ha valorat positivament la cadena humana. "Estem molt contents i esperem fer més iniciatives com aquesta perquè són bones per al territori i pels dos pobles", ha destacat. En la mateixa línia, s'ha posicionat el batlle de Tivenys, Eladi Galbe: "És important unir llaços entre els dos municipis. Tot i la barrera, el riu ha de ser un nexe d'unió". Per la seva banda, el portaveu de Rebrotem ha agraït "immensament" l'acció solidària i totes les mostres rebudes d'arreu de Catalunya des del foc. "Aquest entorn és fantàstic i bonic. Volem tirar endavant la terra cremada i viure en els pobles i de la terra", ha expressat Heredia.L'acte, que ha acabat amb una vemutada i parlaments, ha servit per recaptar fons que se sumaran als més de 100.000 euros que ja han aconseguit a través de la campanya de micromecenatge.Des de la plataforma Rebrotem han tornat a fer una crida a la solidaritat per assolir els 250.000 euros que s'han marcat com a objectiu. "Les aportacions són molt necessàries, la gent pot pensar que són molts diners, però què són 250.000 davant els milions d'euros de pèrdues? No res", s'ha exclamat Heredia. A més, ha precisat que un cop tinguin tots els diners recaptats treballaran amb les administracions per adjudicar de forma "transparent, directa i amb consens" les ajudes als perjudicats.A banda, el portaveu de Rebrotem també ha anunciat noves activitats per aquesta tardor. A tall d'exemple, s'ha reprogramat el festival Mirarock de Miravet, que es va anul·lar arran de l'incendi, per al proper 28 de setembre. La recaptació de la barra del certamen es destinarà a la plataforma. També ha avançat que més d'un centenar d'artistes i cantautors s'han ofert per actuar. "No serà només un concert de vespre-nit, volem aprofitar aquestes jornades perquè es parli del territori i posar a debat el seu model", ha resumit Heredia. A més, també ha assegurat que programaran activitat durant tot l'any, atès que les conseqüències del foc "perduraran moltíssim".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor