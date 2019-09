VÍDEO Incendi en una zona de difícil accés al Pallars Sobirà

L'incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat aquest diumenge al migdia al Pallars Sobirà afecta unes 10 hectàrees de terreny, segons el cos d'Agents Rurals. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 12.36 hores a la zona d'Unarre, dins el terme municipal de la Guingueta d'Àneu.Les flames cremen pastures, matolls i vegetació a dalt de tot de la carena del serrat d'Escobedo, a uns 1.700 metres d'alçada. 11 mitjans aeris i 23 dotacions treballen per apagar el foc, que està en un indret d'impossible accés pels camions.De fet, l'accessibilitat a la zona només és possible a peu o per aire. Es treballa bàsicament amb eines manuals i el suport de les descàrregues dels mitjans aeris, que també ajuden en el transport de personal al lloc de l'incendi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor