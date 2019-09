FOTOS i VÍDEOS Centenars de nedadors i embarcacions omplen d'estelades la costa catalana

La paraula llibertat, al mar Foto: ACN



Diana Riba ha llegit el manifest Foto: ACN

Una canoa amb una estelada Foto: ACN

Les embarcacions han arribat a Badalona Foto: ACN

Centenars d'embarcacions, velers, motores, pneumàtiques, fins a caiacs o gent nedant han arribat aquest diumenge al migdia en diversos punts del litoral català entre Colera i Sitges. L'objectiu de l'acció és "internacionalitzar l'afer català" i "recuperar l'estelada com a bandera aglutinadora", segons ha explicat David Ferrer, portaveu de la "Onada per la independència".L'acte ha estat organitzat per Esportistes per la República, i ha rebut el suport de diversos col·lectius, com Clam per la Llibertat, Fem Consell, Free Romeva, la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, diverses territorials de l'ANC i els Foreign Friends of Catalonia.Les embarcacions han salpat des de diferents ports del litoral català, començant per Colera i acabant per Sitges, tot passant per l'Escala, Begur, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Mataró o Badalona, segons els organitzadors. Al Port del Petroli de Badalona han arribat prop de les dotze del migdia els nedadors amb les lletres de la paraula "independència" i Diana Riba ha dirigit unes paraules als assistents després de la lectura del manifest.Riba ha destacat que el Pont del Petroli és un símbol "molt important pels nedadors i nedadores" i que ha estat "molt emocionant" veure com entre els nedadors hi havia els seus fills. Ha afegit que "el mar sempre ha estat un símbol de llibertat". Ha reclamat que l'11 de setembre surti "tothom" al carrer "per continuar dient que seguim i seguim estant aquí i necessitant un projecte polític" per Catalunya.El manifest, que estava enregistrat tot i s'ha complementat amb les paraules dels organitzadors, diu que "molts se senten desencantats, desorientats", però "altres esperen un lideratge que mostri el camí" i per això reclamen assistir a la manifestació de la Diada. Consideren que és "el mínim" que es pot fer pels "més de mil encausats injustament" i "pels vots robats, silenciats, per una llengua maltractada, unes institucions suprimides pel 155 encara vigent".Tot i que reconeixen que "molts" pensen que la manifestació "no serveix per a res", els convocants apunten que anar-hi és una bona manera per reivindicar que "aquell poble que va anar a votar l'1-O continua més unit que mai". "Ni un pas enrere, us necessitem ara i sempre, a totes i a tots", rebla el comunicat.

