VÍDEOS Pilar Rahola, en 10 frases: «Felip VI podria votar Vox perfectament»

Què hauria passat si el 3 d'octubre l'hagués gestionar el rei Joan Carles en comptes del seu fill?



Pilar @RaholaOficial ho té clar.

Diumenge a la nit a @eldivanOficial de @tv3cat amb @SilviaCoppulo pic.twitter.com/X00Ed5BnVv — Sílvia Cóppulo, periodista (@SilviaCoppulo) September 7, 2019

La periodista i escriptora Pilar Rahola ha passat aquest diumenge per El Divan de TV3. A preguntes de Sílvia Coppulo, Rahola ha repassat la seva trajectòria, ha parlat de política i, també, de la seva relació amb l'espai polític i amb el poder. Ha explicat que ha estat vetada a Cuatro i Tele 5, i també que en un primer moment l'expresident Jordi Pujol la va vetar a TV3. Amb el seu to habitual, durant l'entrevista Rahola parla del procés, de sexe i del seu particular Me Too amb Joan Carles I.Us deixem 10 frases per resumir la conversa:1. "Coquetejar amb el rei? Ell em va tocar una teta, que és diferent".2. "La primera reacció quan Joan Carles em va tocar el pit va ser clavar-li una bufetada. Però em vaig quedar tan tallada... Em va vèncer, és l'arrogància del poder".3. "La repressió era abaixar la veu. Quan a casa sortia la paraula Carles Rahola, abaixàvem la veu".4. "Tota dona amb poder té por. Jo tinc por de mi mateixa, de no estar a l'alçada".5. "Les dones portem fatal la part fosca del poder. Conspirem fatal".6. "Joan Carles tenia la 'puteria' d'aquell que ha estat a l'exili. No hauria fet mai el discurs del 3-O".7. "No he hagut de defensar mai coses en què no crec"8. "Felip VI és un pijo de manual, podria votar Vox perfectament".9. "Amb ERC vaig viure el millor i el pitjor de la política".10. "Un sopar amb en Joan Clos és anticonceptiva total, t'avorreixes molt".

