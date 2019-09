Canvi de temps imminent amb pluja i fred

A partir de demà al vespre la 🌧 s'estendrà per tot el territori, localment amb ⚡. La resta de diumenge (mapa), temps variable amb algun ruixat de matinada al litoral. Teniu els detalls de la predicció per avui, demà i el canvi de temps de dilluns aquí 👇 https://t.co/C0jpuGa0AY pic.twitter.com/cliqc4GslZ — Meteocat (@meteocat) September 8, 2019

La setmana, la segona de setembre, s'obrirà amb un canvi dràstic de temps. Les pluges a la línia de la costa central d'aquest diumenge han estat un avís del que vindrà els dies següents. Si bé dilluns començarà amb nuvolositat en aquesta zona, hi haurà possibilitats que surti el sol, que sí lluirà gairebé a la resta del país.A partir de la tarda són possible precipitacions disperses al litoral i prelitoral central i i sud, i a partir del vespre se n'esperen de disperses a qualsevol punt, sobretot al litoral i a l'extrem nord-oest. Seran d'intensitat entre feble i moderada i s'acumularan quantitats minses o localment poc abundants, podran ser localment fortes i abundants al litoral. A més, al final del dia podran anar acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra.Pràcticament tota la façana litoral i prelitoral catalana està afectada pels avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de cara aquesta arribada de ruixats, a partir de la tarda vespre de dilluns.De cara a dimarts, les precipitacions s'estendran per tot el territori. El pronòstic, emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, és que siguin d'intensitat entre feble i moderada. Fins al migdia seran localment d'intensitat forta a la meitat est, a la resta de litoral i prelitoral central i nord de la Costa Daurada. També hi ha aviso per perill moderat de l'estat del mar.La situació s'espera que a partir de la tarda comenci a millorar i malgrat que la nuvolositat seguirà present, no anirà acompanyada de pluges. Això farà que el termòmetre pateixi un descens, amb registres molt moderats.

