Informació i noves temporades de formats d'èxit: així serà la graella de tardor d'À Punt

Amb l'inici del curs escolar, el pròxim dilluns, 9 de setembre, À Punt Mèdia inicia el seguit d'estrenes de la nova temporada. Tal com informa el Diari La Veu, durant les pròximes setmanes, la radiotelevisió pública valenciana anirà estrenant les novetats de la seua graella de tardor-hivern, que estarà marcada per l'aposta per la continuació dels programes de major èxit de la primera temporada d'À Punt, l'increment d'espais informatius de producció pròpia i la incorporació de ficcions ja contrastades com la premiada sèrie Merlí.Segons la graella dissenyada per l'equip que dirigeix Empar Marco i aprovada pel Consell Rector el passat mes de juliol, a partir d'aquest dilluns s'emetrà un nou informatiu conjuntament en la ràdio i en la televisió. Les notícies del matí començarà a les 07.00 hores i arribarà fins a les 10.00 hores. Tal com va explicar Diari La Veu, l'espai estarà conduït per la periodista Clara Castelló, que estarà acompanyada per Àlex Sanjaime. Elpídia Bellver, que fins a aquest divendres ha presentat l'espai, serà des de dilluns l'editora de l'informatiu. Tot i que l'informatiu es podrà veure per la televisió, el noticiari s'emetrà des de l'estudi de ràdio Toni Mestre, equipat amb la tecnologia necessària per poder veure's per televisió i web.Els canvis en els informatius també arriben a les edicions de migdia i nit. A partir del 23 de setembre, Victòria Maso canviarà la nit i passarà a editar i presentar Les notícies del migdia. El forat que deixa en la nit l'ocuparan, com va avançar aquest diari, Marta Ventura i Mathies Muñoz.El canvi, però, no sols serà de cares sinó també de format. També de nom. Ventura i Muñoz presentaran l'espai 20 Hores Notícies, una mena de magazín informatiu que editaran Carmesina Franch i Pura Requena. Aquest informatiu, que durarà dues hores –entre les 20.00 i les 22.00 hores– i s'emetrà de dilluns a dijous, serà un espai de notícies i anàlisi de l'actualitat esguitat de directes, tertúlia, esports i oratge, i que potenciarà la coparticipació dels espectadors a través de les xarxes socials. Els caps de setmana continuen amb la periodista Patrícia Ramírez, que ha aconseguit durant tota la temporada uns bons registres d'audiència.Pel que fa a la programació informativa, la graella de tardor recupera els reportatges de Punt Docs que elabora l'equip d'informatius no diaris. Uns reportatges que s'emetran la nit de divendres com a prèvia al programa de debat La qüestió, que seguirà en mans de Jèssica Crespo i Adelaida Ferre.Pel que fa als esports, la televisió d'À Punt ha optat per fer un nou programa de producció pròpia dedicat als principals clubs i esportistes valencians. L'espai L'esprint, que presentarà Òscar Forés, s'estrenarà a finals de setembre. Fins ara, llevat dels espais dels informatius, els esports havien quedat en mans de la productora Mediapro, que en À Punt ha tingut en pantalla els programes Tot futbol i Tot esports.L'aposta per la pilota valenciana segueix vigent. La cadena ha renovat el programa Va de Bo que, durant els caps de setmana, seguirà amb les retransmissions de les partides de totes les modalitats.El dilluns 9 de setembre torna Assumptes Interns, un dels referents d'humor de la televisió d’À Punt Mèdia. El programa de Pere Aznar, que passa a les 22.00 hores, arrancarà la nova temporada entrevistant el presentador i també humorista Andreu Buenafuente. Maria Juan segueix com a copresentadora del programa i a l'equip de Les Trinis i Òscar Tramoyeres se suma Maria Fuster, copresentadora del desaparegut El matí À Punt.També comencen noves temporades El xef a casa, Comediants, Una habitació pròpia i Bambant per casa. Aquest programa, que va ser un dels primers emesos en À Punt, seguirà descobrint les comarques valencianes de la mà de Miquel Gil i, en aquesta temporada, també de la de Carles Dénia, que substitueix Pep Gimeno 'Botifarra'.Les vesprades seguiran sent per al magazín À Punt Directe. El 16 de setembre tornarà Carolina Ferre, que compartirà plató amb Joan López i Sonia Fernández. Tots dos han treballat junts durant aquest estiu presentant l'edició estival del magazín.Un dels programes que té encara en l'aire la seua continuïtat és el concurs de preguntes Atrapa'm si pots, que presenta Eugeni Alemany. L'espai ha mantingut una evolució constant en l'audiència i en els darrers mesos s'ha convertit en un dels espais més vists de la televisió. De fet, el programa no només funciona bé en À Punt sinó també en les altres autonòmiques que l'emeten.Entre les estrenes, À Punt incorpora a la graella un programa diumenge sobre educació sexual i afectiva per als joves. 69 raons és el primer contingut d'aquest tipus que estrena la tele pública. La presentadora del programa és Lara Avargues, psicòloga i sexòloga amb una llarga trajectòria en la direcció de tallers formatius per a estudiants.El diumenge l'aposta és per al públic de menor edat, ja que una de les principals novetats i en la qual la cadena té posades moltes esperances que ajude a atraure el públic més jove és l'emissió a partir del 29 de setembre de la sèrie Merlí, que ha tingut nombrosos èxits en totes les cadenes en què s'ha emés.També com a novetats hi haurà Meridià Zero, un programa documental que mostra els paisatges de la geografia valenciana; GR7, un camí per descobrir; Música de bandes, i Inoblidables, amb el qual la cadena aposta per fer visible el fenomen del despoblament.El dijous serà el dia del documental en À Punt. Per a la temporada de tardor-hivern hi ha prevista l'emissió d'Indestructible, de Quique Medina; Amb el cor al genoll, sobre la ballarina Sol Picó, o Fosa 113, sobre els treballs d'obertura de la fosa de Paterna. El diumenge, el programa Filem curt estarà dedicat als curtmetratges de 50 minuts de durada.Els matins del cap de setmana seguiran amb la mateixa estructura que fins al moment. Serà el moment dels xiquets i xiquetes, que podran veure animació en valencià de la mà de La Colla. Es podran veure els Bíters, CatacricCatacrac, el Cau de les Feretes i Historietes medievals. Tots ells es poden trobar a la web de La Colla.La graella de la ràdio d'À Punt creix amb una nova edició de l'informatiu de migdia per al cap de setmana. Entre setmana, els informatius estan editats i presentats per Òscar Martínez al migdia i Jordi Cabezas a la nit.Un dels vaixells insígnia de la ràdio seguirà sent el magazín matinal Al Ras, conduït per Jèssica Crespo i Joan Espinosa. L'espai guanyarà una hora, s'emetrà de les 10.00 hores a les 14.00 hores, i incorporarà espais nous d'actualitat.Les vesprades radiofòniques tindran humor, entreteniment i actualitat amb els programes Podríem fer-ho millor, que condueix Carles Caparrós (Kora) i Pròxima parada amb els presentadors Susanna Lliberós i Nelo Gómez. Territori Sonor canvia de presentadora. Manuela Alandes, presentadora de Territori d'estiu substitueix Amàlia Garrigós. La presentadora, una de les veus més reconegudes del periodisme musical valencià, deixa el programa del qual s'ha encarregat des de la seua estrena al desembre del 2017.Gravetat zero és un nou magazín cultural de dissabtes al matí que dirigirà i conduirà Maria Josep Poquet, amb la col·laboració de Joan Llobell.Continuen els programes De banda a banda, amb Jordi Company; Samaruc digital, amb Reis Juan, i A córrer, que presenta Xavi Blasco. I també es manté la col·laboració amb la Xarxa d'Emissores Municipals amb l'emissió d'El Musiquer i El Rall.Pel que fa als esports, al programa Línia de fons, se li suma un altre espai d'informació esportiva al migdia. À Punt manté l'aposta per les retransmissions esportives dels equips valencians presents en diferents competicions amb el programa Des de la banda.

