Mor un motorista en un accident de trànsit a Barcelona

Reflexions desde dues rodes

Per NúriaCAT el 8 de setembre de 2019 a les 16:07 2 0

Jo visc a l'Eixample. A pocs carrers d'on ha succeït aquesta tragèdia (el meu condol, abans de res). Per posar en antecedents, diré que sóc conductora de moto de cilindrada superior a 500cc, per la qual cosa es pot deduir que ja he passat per tot tipus de motos des de la menor, de 50 cc., joveníssima. Durant més de 20 anys he vist tot tipus de formes de conduir, però les imprudències que estic veient últimament són de jutjat de guàrdia: arrencar amb semàfors en vermell, saltar-se'ls directament, zigzaguejar entre cotxes a tota pastilla, avançaments per la dreta a la carretera, no senyalitzar (com si els intermitents no existissin), velocitats de vertigen a ciutat... conduir una moto amb més o menys habilitat pot donar-te una falsa sensació de seguretat, però no cal oblidar mai que tu ets el xassís i el mínim error et converteix en carn de canó, dit així, al bèstia. No se si aquest és el cas d'un imprudència, o de qui va ser la culpa, però penso que no estaria de més que les autoritats assenyalessin les causes dels accidents. Mes que res per advertir del que NO s'ha de fer.