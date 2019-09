Jaume Sisa és la veu d'un dels temes del nou disc de Manel

El grup Manel ha sorprès aquest divendres, quan ha publicat el nou single 'Per la bona gent' . Es tracta d'un tema del nou treball dels barcelonins. El cantautor Jaume Sisa ha confessat, aquest diumenge en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio , que canta en aquest nou disc de la banda.Sisa ha explicat que fa cosa de dos mesos el van trucar dient-li que "tenien una cançó que havia de cantar" i així ho va fer. "Encara no l'he escoltat", ha afirmat als micròfons de la ràdio pública catalana. Tot el que ha avançat és que canta sol.Manel ja ha anunciat diversos concerts per aquest novembre al Deleste Festival de València el 9 de novembre; al Cruïlla de Tardor al Poble Espanyol el 16 de novembre; al Tarraco Arena Plaça de Tarragona, el 23, i a La Mirona de Salt en el marc de Temporada Alta el 29 de mateix mes. També s'han anunciat els concerts del 28 de desembre al Teatre de La Llotja de Lleida i el 9 de gener a La Riviera de Madrid. Podeu comprar les entrades aquí Fa dos mesos, el grup va publicar a les seves xarxes socials un concert de la gira de l'últim disc, Jo competeixo, que van fer a la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de gener de 2017. Més enllà d'això, Manel ha mantingut el secretisme dels seus moviments més enllà de puntuals publicacions a les xarxes socials. La darrera, un brevíssim teaser de la cançó que finalment s'ha publicat avui.

