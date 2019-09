«Dignitat, democràcia i llibertat»: l'article conjunt dels presos i exiliats per la Diada

"Barcelona ha d'oferir el missatge d'uns carrers plens de compromís i transversalitat. Tothom hi és benvingut, ningú no serà mai vetat"

"L'èxit de la Diada serà la millor avantsala de la resposta davant de la sentència del Suprem"

"La societat catalana rebutja la repressió i vol decidir el seu futur amb llibertat. I estem convençuts/des que no restarà impassible"

"Amb la serenor de saber que tot això ho estem fent junts i no ens deixarem mai ningú pel camí"

els presos/es i els exiliats/des polítics/ques catalans/es tornem a cridar a la societat catalana a protagonitzar una mobilització excepcional. Abans de la sentència del Tribunal Suprem i mentre la repressió contra els drets humans, civils i polítics continua, estem convençuts/des que sabrem fer de la manifestació de la propera Diada un clam de persistència i confiança en el futur. No deixarem que ens prenguin la il·lusió de fer el país que volem.i inapel·lable d'uns carrers plens de compromís i transversalitat. La manifestació de la Diada sempre ha sigut un gran exemple de com junts, respectant les diferències i els matisos de cadascú, hem estat capaços de créixer i d'internacionalitzar la causa col·lectiva per l'autodeterminació, per decidir el nostre futur polític en democràcia i en llibertat. Tothom hi és benvingut, ningú no hi serà mai vetat.i la determinació de fer valer els nostres drets van sumar per sobre de la violència de l'Estat. Sabem que un dels principals objectius de la repressió és la divisió. Per això, la fortalesa democràtica del sobiranisme, elecció rere elecció, només s’entén des d’aquesta voluntat clara de construir un futur compartit. Així doncs, contra la frustració, cal tornar a la serenitat, generositat, maduresa i determinació de l'1-O.indiscutible de la voluntat democràtica del poble de Catalunya. L'èxit de la Diada serà la millor avantsala de la resposta davant de la sentència del Tribunal Suprem, la millor oportunitat per escenificar la força i el potencial del moviment sobiranista; de dir alt i clar que l’única sentència justa és l'absolució de tots els encausats dels diferents tribunals i el final de tots els processos judicials i policials contra totes aquelles persones que són perseguides pel seu compromís amb la plena llibertat del nostre poble. La mobilització pacífica i democràtica ens ha permès avançar com a societat.de tots els encausats/des dels diferents tribunals. La vulneració dels drets polítics dels diputats/des, senadors/es, eurodiputats/des, de milers d'activistes i, per extensió, de milions de votants, així com la deshumanització del miler de ferits i dels més de 2 milions de votants de l'1-O, són dues cares de la mateixa moneda: la repressió.un diàleg constructiu i sense renúncies, amb Pedro Sánchez imitant Mariano Rajoy en la irresponsabilitat de rebutjar una resolució política a un problema polític. L'Estat, doncs, continua ignorant la vulneració de drets fonamentals denunciada, entre d'altres, per les Nacions Unides, mentre som a les portes de castigar penalment drets i llibertats fonamentals.amb llibertat. I estem convençuts/des que no restarà impassible. Perquè aquest retrocés democràtic va molt més enllà de l'independentisme i afecta a tota la ciutadania, i en especial a qualsevol moviment polític o social que vulgui exercir lliurement els seus drets fonamentals. Per això, fem de nou una crida a tots els demòcrates del nostre país, del conjunt de l'Estat i de la comunitat internacional a unir-se en aquesta defensa dels drets i les llibertats., ens sabem afortunats i afortunades perquè cada dia hem tingut i sentit el suport de centenars de milers de catalanes i catalans que també denuncien la injustícia, que no perden l'anhel i treballen obstinadament per viure en un país més just i millor.us parlem des de la serenor i la determinació. Ens encomanem a l'esperit de dignitat i coratge de totes les diades, que ens encomaneu cadascú de vosaltres en tot moment. Amb la serenor de saber que tot això ho estem fent junts i no ens deixarem mai ningú pel camí. Aquestes dues condicions son les que ens portaran a la llibertat completa de tots els ciutadans d'aquest país, hagin nascut on hagin nascut i vinguin d’on vinguin i pensin com pensin., sense cap por a seguir defensant la independència i la República Catalana com el millor projecte de present i futur, i com la millor alternativa democràtica, davant un Estat que no té cap proposta per a la ciutadania de Catalunya i que només respon amb la repressió i amb un “NO” permanent.Amb el record dels qui ja no hi són i pel futur dels qui han de venir, compartir aquesta lluita amb tots vosaltres és un honor. Per tornar-ho a fer, cal tornar-hi a ser.8 de setembre del 2019 Presons de Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses; Brussel·les, Ginebra i St Andrews

