L'abat de Montserrat torna a demanar perdó a les víctimes d'abusos sexuals i descarta deixar el càrrec

El pare abat, Josep Maria Soler, seguirà al capdavant de Montserrat. Malgrat que un dels denunciants dels abusos sexuals , Miguel Hurtado, n'hagi demanat la dimissió, en entrevistes a "TV3" i "La Vanguardia" ha deixat clar que compta amb el suport de la Santa Seu.Durant la seva homilia d'aquest diumenge, ha tornat a demanar públicament "perdó" a les víctimes. Ha reconegut estar "consternat" i ha lamentat els "pecats" i "les febleses" de l'església. Per tot plegat ha anunciat que milloraran "els mecanismes de protecció de menors", ja existents a Montserrat.La comissió d'investigació va recomanar a l'abadia un reconeixement públic dels errors. El pare ha reiterat, tal com ja va fer en la missa del passat 3 de febrer, "la petició de perdó a les víctimes, a les seves famílies i a tots els qui, d'una manera o altra, han sofert dolorosament les conseqüències d'aquests abusos".El màxim responsable de Montserrat ha posat el monestir a "disposició de les víctimes per acompanyar-les, si ho desitgen, en el seu sofriment i en la seva recuperació emocional". I ha tancat l'homilia encomanant-se a Déu perquè "les ajudi".Miguel Hurtado, la primera víctima a denunciar al monjo Andreu Soler pels seus abusos, va demanar la dimissió del pare abat després de transcendir l'informe de la comissió. En les entrevistes als mitjans, el responsable de Montserrat ha assegurat que no ho farà. "La Santa Seu, per mitjà del nunci, em va transmetre que no havia de dimitir", ha explicat a "La Vanguardia".

