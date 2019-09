Una noia de 31 anys mor en la sortida de via d'un cotxe a la C-17 a Mollet del Vallès

Una noia de 31 anys ha mort en la sortida de via d'un cotxe aquesta matinada a la C-17 a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.31 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 10 de la C-17, a tocar de l'encreuament amb la C-59.Un turisme amb dos ocupants ha sortit de la via i el vehicle s'ha estimbat per un desnivell de cinc metres. Com a conseqüència de l'accident, la passatgera davantera del cotxe, A. R. S., de 31 anys i veïna de Ripollet, ha mort. El conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat a l'hospital de Granollers.A la incidència s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, hi ha hagut un carril restringit de la calçada en sentit Barcelona de la C-17 fins a les 10.00 hores aproximadament.Amb els dos accidents mortals de trànsit registrats aquesta matinada de diumenge s'eleva a 124 el nombre de persones que han mort enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

