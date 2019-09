VÍDEO Nou detinguts i quatre mossos ferits per aldarulls a l'Eix Macià la segona nit de Festa Major

La segona nit de Festa Major de Sabadell, concretament a les Barraques, a l'Eix Macià, ha acabat amb nou detinguts i quatre mossos d'esquadra ferits, tres d'aquests de baixa, segons ha informat la mateixa policia catalana. Els detinguts són per desordres públics, tres dels quals també per atemptat contra agents de l'autoritat.Els Mossos d'Esquadra, segons han detallat, han actuat a les 5.25 hores d'aquest diumenge per desallotjar la zona i han rebut el llançament d'objectes i s'han cremat contenidors. Fruit d'aquests enfrontaments, s'haurien produït els quatre agents ferits.Diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han estat al lloc dels fets, han atès dues persones per ansietat i no han requerit el seu trasllat a un centre sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor