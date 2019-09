Un 5% dels turistes que fan nit a Girona recorden que va ser escenari de ​«Joc de Trons»

Des de la Catedral es pot veure el mar gràcies a la màgia de la postproducció Foto: HBO

Fa quatre anys del rodatge de Jocs de Trons al barri Vell de Girona . Doncs, passat aquest temps, un 5% dels turistes que dormen a la ciutat són conscients que va ser escenari de la sèrie americana. Un fet que han lamentat des del sector hoteler i turístic de la capital del Gironès.El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, ha assegurat que "entre tots" no han "sabut treure tot el rendiment" econòmic que podia donar el rodatge. L'hoteler ha recordat que hi ha altres ciutats de l'Estat espanyol que ho han fet, però a Girona "ens vam quedar amb la il·lusió". Per la seva banda, la vicepresidenta de l'Associació de Guies Turístics de Girona, Cristina Caravaca, ha afirmat que quan fan visites, els guies "sempre" ho expliquen i "a la gent se li posa la pell de gallina"."Cada vegada va a menys" l'interès per aquestes visites, ha lamentat. "Em sorprèn que encara aquest estiu hi havia gent que ho preguntava", ha afegit la vicepresidenta, "sobretot tenint en compte que la sèrie s'ha acabat".Ella mateixa ha recordat una història de Jocs de Trons vinculada amb Girona. Es tracta de l'explosió d'un temple en l'últim capítol de la sisena temporada, quan una de les campanes cau al terra destruint una plaça. Aquesta escena s'inspira en "un dia de Corpus del segle XX" quan "va caure una campana de la Catedral de Girona al mig de la plaça dels Apòstols". Segons la guia "cinc minuts abans estava plena de gom a gom", però al fina aquest incident va acabar sense cap mort.Carreras veu com un dels motius de no rendibilitzar el rodatge de la sèrie que "la ciutat va quedar eclipsada per l'ascens a Primera" de l'equip de futbol . Segons el president de l'Associació d'Hostaleria, aquest fet era "socialment més proper" i va comportar a deixar de parlar-ne. Tanmateix, va treure rendiment econòmic durant el primer any. "Aquell estiu va ser molt potent", perquè "molta gent visitava Barcelona i s'escapava una nit per veure les localitzacions". Segons ha repassat venien turistes procedents del Japó, de Nova Zelanda i dels Estats Units.De la mateixa manera, Caravaca també ha afirmat que el rodatge s'ha convertit en un punt més que els guies turístics han afegit a la seva visita. Es mostren algunes fotografies del rodatge i recorden algunes de les escenes.Carreras ha afirmat no saber què ni qui va fallar a l'hora d'intentar rendibilitzar aquest rodatge. El president de l'Associació d'Hostaleria ho atribueix a una falta de "valentia" a l'hora de tirar endavant projectes i activitats relacionades amb la sèrie. De fet, Josep Carreras ha anunciat que els hotelers van fer "tres propostes a l'Ajuntament de Girona amb l'emissió dels capítols, malauradament no van prosperar".Es tractava de fires i actes al carrer amb elements de la sèrie, com ara els estendards dels regnes que formaven la ficció i les ciutats fictícies que s'havien ubicat a la capital gironina. "Teníem potencial i calia la suma d'administracions i entitats, però no vam saber-ne prou", ha lamentat Carreras.

