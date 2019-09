Torrent veu «contradictori» demanar un referèndum però descartar eleccions

El president del Parlament, Roger Torrent, ha qualificat de "contradictori" demanar un referèndum però descartar eleccions i ha assegurat que "als demòcrates les urnes no els fan por". En una entrevista a El Periódico , Torrent respon a la negativa del president de la Generalitat, Quim Torra, a uns comicis anticipats per no "debilitar" les institucions, a la que ja es va oposar el líder d'ERC, Oriol Junqueras.També en l'escenari d'un possible avançament electoral, Torrent ha considerat que qui fos investit president "hauria de poder ser investit, prendre possessió i governar", en referència a la possibilitat que Carles Puigdemont optés a la reelecció, i ha apuntat que, tant per a ell com per a ERC, la "gesticulació" no serveix si no obre "escenaris de futur".A l'entrevista Torrent també s'ha referit a la demanda per part de sectors de JxCat de sumar en una candidatura unitària en uns nous comicis i ha lamentat que a vegades "es confongui objectius" i "es prengui la unitat electoral com a dogma".En aquest sentit, el president del Parlament ha constatat que hi ha una majoria independentista a "coordinar", però també una de sobiranista i "una d'encara més àmplia" que busca una solució democràtica al conflicte. "Hem de trobar les fórmules que permetin coordinar aquestes tres majories que són concèntriques, i ampliar-les", ha explicat.

