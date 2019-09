Jordi Cuixart: «Qui pensi que trobarem una solució sense el PSC, s’equivoca»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, assegura que per "revertir" la situació actual a Catalunya el que cal és "ser més" i "més determinats", i precisament en aquest sentit ha explicat que caldrà sumar-hi el PSC, que considera imprescindible pel seu important pes en governs municipals com l'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. "Considerem el PSC entre els actors per a la construcció nacional", ha precisat.En una entrevista al diari Ara , Cuixart, ha demanat a l'independentisme deixar de tenir "discussions refugi" com les referents a unilateralitat o bilateralitat o a la confrontació o el diàleg amb l'Estat i ha apostat per començar a "debatre sobre el fons de les qüestions".Des de la presó, Cuixart ha posat sobre la taula la necessitat de definir "el pròxim objectiu comú", així com detallar "què s'està disposat a sacrificar" per poder fer front a la "desorientació per la repressió" que considera que viuen els independentistes.De fet, i en relació a la repressió, el president d'Òmnium ha avisat que l'entitat que representa pretén utilitzar una possible sentència condemnatòria com a "palanca de transformació democràtica" i, encara que ha insistit que "l'única sentència acceptable" seria l'absolució, ha reconegut que li costa veure-hi "gaires probabilitats".

