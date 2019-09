Torra evita descartar-se com a candidat a unes noves eleccions

En vigílies de la Diada Nacional, que vindrà marcada per la resposta independentista a la sentència del Tribunal Suprem, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha evitat descartar-se com a candidat de Junts per Catalunya a la presidència malgrat que per ara no figurava a les travesses Serà, en tot cas, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no l'inhabilita per negar-se a treure el llaç groc. De moment, ha afirmat en una entrevista a El Punt Avui TV, no es presentarà al judici el 25 i 26 de setembre.- "Seré on calgui per ajudar. Si puc ser útil en la posició que sigui, no descarto ser candidat, només si l’objectiu és la independència, no unes eleccions autonòmiques"- "Sobre si aniré al debat de Política General i no aniré al judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em sembla que ja ho he contestat" [la citació coincideix amb el debat i va dir que el seu lloc era el Parlament]- "El pacte entre el PSC i JxCAT a la Diputació de Barcelona crec que molta gent no el va entendre. A mi em va costar molt"- "Moltes empreses del país, s’ha vist amb l’elecció del nou president de la Cambra de Barcelona, estan al costat dels drets i llibertats, per això no tinc cap dubte que donarien el seu suport a una aturada de país. Ho he parlat amb la consellera Chacón i ha quedat clar que tot ha estat un malentès - "El que no pot ser és que pactéssim una resposta conjunta a la sentència i ens entrebanquéssim en els pressupostos".

