Puigdemont i paella per estrènyer llaços entre Catalunya i Flandes

Assistents a la jornada de catalans i flamencs a Koksidje

Conferència de Carles Puigdemont a Koksidje

Sopar a Koksidje

"A Flandes necessitem un home com tu", li deia una veïna flamenca al president a l'exili Carles Puigdemont quan entrava per la porta del Casino de Koksidje, una petita ciutat marítima flamenca que l'ha homenatjat aquest dissabte en vigílies de la Diada.L'associació de caire nacionalista flament Vlaamse Volksbeweging (VVB) ha celebrat un dia de germanor que ha reunit catalans residents a Bèlgica, veïns i visitants al voltant d'una sardana i una paella. L'acte s'emmarca en una setmana plena de celebracions a Bèlgica, com ara l'aplec de l'ANC a l'esplanada de l'Atomium a Brussel·les o la recepció oficial de la Delegació de Catalunya a la capital comunitària. També la Casa de la República celebrarà l'11 de setembre a Waterloo, encara que veient-lo per televisió.Aquesta jornada tenia dos vessants, la política i la cultural. A primera hora del matí, autobusos han sortit cap a Koksidje des de Bruges, Anvers i Gant. En arribar, la gent triava si es feia una passejada fins a la mar o es quedava a escoltar els debats. El primer va ser un "Café polític" sobre el referèndum de l'1 d’octubre 2017 a Catalunya. El moderador, Wilfried Haesenmi, va comptar amb la participació d'observadors internacionals al referèndum, com el professor Bart Maddens, de la Universitat de Lovaina, Karl Drabbe i Pere Jordi Junqué, president de l'ANC a Brussel·les.Com que la jornada ha estat també lúdica, a la mateixa hora es podia gaudir d'una caminada guiada pel barri senegalès, un passeig per la natura o una trobada amb l'escriptor flamenc Willem Elsschot vora la mar, en un dia increïblement assolellat. El moment emotiu l'ha posat el líder del VVB-ICEC, Steven Vergauwen: "No he viscut res més emocionant que veure al poble flamenc i al català ballant junts una sardana", ha proclamat davant les desenes d'assistents. Ha estat a la plaça de Koksidje interpretada per la Cobla d’Amsterdam, única orquestra fora de Catalunya que interpreta sardanes.Just després arribava al centre cultural de la ciutat Puigdemont. El periodista Karl Drabbe ha dirigit una conversa en anglès amb professor Bart Maddens que ha arrencat forts aplaudiments. El primer només començar i saludar en flamenc el nombrós públic. L'entrevista ha entrellaçat la situació política de Catalunya, la personal de l'expresident i el procés jurídic. "Quan vaig fer la declaració d’independència i la vaig suspendre, no imaginava com de repressor seria l’Estat. Es va engegar una maquinària que ens ha dut a tenir la meitat del Govern a la presó i l'altra meitat a l'exili", ha admès.Pel que fa al procés judicial de Puigdemont i Toni Comín al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a Luxemburg per ser reconeguts com a eurodiputats ha afirmat que "l’Estat va manipular els resultats electorals amb el llistat que va enviar al Parlament Europeu deixant sense veu més d’un milió de catalans, europeus amb els mateixos drets que la resta i que no tenen ningú que els defensi a l'eurocambra"."Ara és moment que el poble i les institucions donem una resposta i marquen el camí", ha afirmat Puigdemont davant de la nova etapa amb la sentència del Suprem. Per al poble flamenc, han dit Drabe i Maddens, Catalunya és el "mirall" on es reflexen les esperances truncades. Puigdemont ha assegurat que vindran noves accions en tots els àmbits, "sempre sense violència. Això ens diferencia del poble basc i del nord-irlandès que, malgrat tot, no ens ha fet costat". En relació a la seva situació personal ha assegurat que "el més dur" és no estar amb la família i els amics, "però intentem normalitzar aquesta situació parlant diversos cops al dia i veient-nos a les vacances de les meves filles".Al final de la conferència i les activitats s'ha ofert una paella belga -de valenciana en tenia poc- i tapes a la gran sala de festes del Casino amenitzat amb un recital poètic de Gust Peeters i Ivan Fox, amb traducció simultània flamenc-català. El final de festa, més sardanes.Aquest diumenge l'ANC de Brussel·les celebra la Diada a l'Atomium i la Delegació de Catalunya, serà el dijous dia 12 de setembre encapçalada per la delegada Meritxell Serret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor