Nacho Vidal es reinventa després de triomfar en el cinema per adults

Parlar de Nacho Vidal és sinònim de parlar de cinema per adults amb segell català. L'actor, natural de Mataró (1973), ha decidit fer un gir després que li han diagnosticar síndrome de Reiter, una afecció que li van diagnosticar després que se li s'inflamés la pròstata i tingués dolors a l'hora d'orinar i que es caracteritza per provocar artritis en les articulacions i augmentar el risc de patir infeccions. En aquell moment, però, es va apuntar que podria haver contret el VIH.Ara, a través del seu canal a YouTube , l'actor, que en realitat es diu Ignacio Jordá, ha explicat quina és la seva situació mèdica, amb la finalitat de silenciar aquelles veus que apuntaven que podria haver contret el VIH.En el mateix perfil, explica que vol respondre tots els dubtes que hi pugui haver al voltant de la indústria del cinema porno, així com explicar els projectes que manega de cara al futur i sumar-se a iniciatives que l'animin o que tinguin finalitats educatives."M'han acusat d'estar esperant que em paguessin en algun mitjà de comunicació per parlar, doncs ara ho faig gratis, i tant me fa que tingui una reproducció o dos milions", explica l'actor. Ara, doncs, deixarà de posar-se nu davant les càmeres de platós per llançar-se a l'univers YouTube, sense deixar de banda algun projecte audiovisual.

