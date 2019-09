El Barça femení destrossa l'equip de Florentino Pérez amb una golejada d'escàndol

El Barça femení ha passat aquest dissabte per damunt del C.D.Tacón, l'equip que ha comprat Florentino Pérez i que la temporada vinent es convertirà en Reial Madrid. Les blaugrana han culminat una excel·lent primera part, que ha acabat amb un contundent 4 a 0 gràcies als gols d'Alexia, Aitana, Mariona i un en pròpia porteria de Lucía Suárez.A la represa, les de Lluís Cortés han seguit imposant el seu joc i han aconseguit ampliar el marcador per bé que les madrilenyes han marcat el 4 a 1 per mediació de Jessica al minut 53.Tot i aquest gol, el Barça no s'ha posat nerviós i ha aconseguit superar la portera del Tacón quatre vegades més; Aitana, Graham i Hermoso en tres ocasions han posat el definitiu 9 a 1 que ha estat molt celebrat a la grada del camp Johan Cruyff.

