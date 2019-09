El «Cuponazo» de l'ONCE deixa 9 milions d'euros a Gavà

El primer premi del Cuponazo de l'ONCE ha caigut a Gavà (Baix Llobregat), on ha deixat 9 milions d'euros després. Un afiliat de l'associació l'hagi venut al centre de la seva ciutat, on fa 34 anys que reparteix cupons.A banda d'aquest número de divendres, el sorteig ha deixat quatre premis més a Catalunya, de 25.000 euros cadascun. Segons un comunicat de l'organització, el venedor del número guanyador, Tomàs Pardo, "mai havia repartit un premi tan gran". ONCE afirma que durant aquest 2019 han repartit més de 62 milions d'euros en premis a Catalunya.

