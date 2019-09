El teatre infantil i la dansa contemporània, dos dels protagonistes de la Fira Tàrrega

El teatre infantil de la companyia l’"Horta Teatre" i l’espectacle de dansa Out Of The Blue de "LaRutan" han estat dos dels protagonistes de la tarda de divendres a la 39a edició de FiraTàrrega. L’espectacle neix per recuperar els valors arrelats a la terra d’aquesta comarca valenciana a través d’un recorregut en el que els infants són els protagonistes de “preparar la terra”.Amb coreografia i direcció de Maria Andres, Out Of The Blue és la proposta de dansa que neix de la necessitat de gaudir del plaer de ballar lliurement, de moure’s, de desconnectar i de trencar la rutina. Aquest espectacle s'ha fet en un dels escenaris més emblemàtics de la fira com és la Plaça de les Nacions Sense Estat.

