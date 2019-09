VÍDEO Una dona gran s'enfronta a un atracador a cops de bastó

La paciència té uns límits que cal no creuar, i això ho sap l'atracador que va assaltar una botiga el passat mes de setembre al poble de Stoke-on-Trend, al Regne Unit. Davant la presència d'una dona gran, l'home es va fer fort i va voler robar en un punt de venda de diaris. Però no sabia que la senyora s'acabaria defensant.Es tracta de Jane Turner, una dona de 82 anys que en veure l'home intentat endur-se objectes del seu punt de venda, no va tenir cap dubte a l'hora d'encarar-se amb ell i donar-li tot de cops amb una crossa que duu des de que es va trencar el maluc ara fa tres anys. L'home s'havia esmunyit darrera del taulell sota un sac de dormir.En declaracions al mitjà local Stoke-on-Trend Live , la dona va assegurar que havia decidit etzibar-li tants cops com va poder després de no trobar el denominat botó del pànic. En la sortida de l'home, la dona va acabar per terra, tot plegat per unes 50 lliures, uns 55 euros, així com alguns paquets de tabac.

