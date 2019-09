Retiren una desena de plaques franquistes dels edificis a Reus

L'organització Endavant (OSAN) ha organitzat aquest dissabte una cercavila pels carrers de Reus per retirar simbologia franquista dels edificis. El col·lectiu ha extret nou plaques del jou i les fletxes, tot i que ha comptabilitzat que encara resten penjats uns 150 vestigis franquistes.Els organitzadors han qualificat de "vergonyós" que es mantinguin els símbols i ha reclamat a l'Ajuntament que actuï. A més, també han reivindicat l'activisme com l'única eina per frenar l'auge de l'extrema dreta i per transformar la societat. A banda, han fixat la data de l'1 d'Octubre per seguir "netejant" la ciutat de peces feixistes.Una vintena de persones s'han concentrat a les deu d'aquest matí al Casal Despertaferro de Reus i des d'aquest punt han recorregut els carrers de l'entorn de la Biblioteca Xavier Amorós i dels barris Mare Molas i del Carme. Amb un tornavís i una escala han marxat per una vintena de localitzacions, on han certificat que algunes de les plaques que tenien comptabilitzades ja estaven extretes.També n'han localitzat d'altres que no constaven al cens del Memorial Democràtic de Catalunya. Finalment, després de dues hores aproximadament de cercavila, han arrencat dels edificis nou plaques. Es tracta de peces del jou i les fletxes del ministeri d'habitatge franquista.El militant d'Endavant, Ricard Aragonès, ha denunciat que és "una vergonya que les víctimes passegin pels carrers i vegin la simbologia franquista 40 anys després de la transició". En aquest sentit, ha assegurat que han decidit actuar per "dignitat" i per "no vulnerar la Llei de memòria històrica". "La retirada de les plaques són necessàries perquè encara no s'ha fet la neteja convenient", ha assenyalat Aragonès, que ha afegit que amb l'activisme contraresten "l'auge de l'extrema dreta al món, a Europa, a l'Estat Espanyol i als Països Catalans". "Empoderar a les persones i donar eines antifeixistes per demostrar que la lluita és l'únic camí per transformar i canviar la societat", ha defensat.L'acció s'ha celebrat per segona vegada a la ciutat després de fer-ho el passat 1 de maig. Els organitzadors tenen previst continuar les extraccions en altres dates destacades, com l'1 d'Octubre o el 15 de gener quan es commemoraran els 81 anys de l'ocupació franquista a la capital del Baix Camp.A banda, tot just quan s'ha iniciat la jornada, el grup ha homenatjat al sindicalista Cipriano Martos que va ser assassinat per la Guàrdia Civil a Reus. El col·lectiu ha penjat una placa commemorativa en record seu al carrer Pubill Oriol on va viure durant un temps."Ens devem a fer honor aquesta persona que va perdre la vida de forma terrible a la nostra ciutat. El govern municipal només fa visibles els grans personatges, nosaltres en volem reivindicar altres, que formen part de la lluita del poble", ha expressat Mariona Quadrada, membre de l'assemblea de la CUP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor