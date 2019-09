​Sanitat assegura que actualment no existeix un risc elevat de xarampió al País Valencià

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha afirmat aquest divendres mitjançant una nota que actualment no existeix un risc elevat de xarampió al País Valencià, segons explica el Diari la Veu . Per això, ha assenyalat que la recomanació que totes les persones nascudes a partir del 1970 es vacunen del xarampió s'emmarca dins del pla d'erradicació d'aquesta malaltia i que no està motivada per un augment del nombre de casos.La Conselleria recorda que des del calendari de vacunació infantil valencià de maig del 1995 es recomana l'administració de la vacuna triple vírica amb dues dosis de vacuna. A més, des del 2005 la Conselleria recomana la vacunació del xarampió a la població adulta que no té història prèvia d'haver patit la malaltia o que no té constància d'haver rebut dues dosis de vacunes. També, des del 2018 s'inclou de nou aquesta recomanació a persones sense història documentada de vacunació nascudes a l'estat espanyol a partir del 1970. També es recomana que es vacuni la població adulta que es troba en determinades situacions de risc.En la nota s'indica que aquestes recomanacions existeixen des de fa anys. En tot cas, remarquen que actualment no existeix una indicació de vacunació urgent per part de la Conselleria de Sanitat, ja que no hi ha una situació d'alarma.En el moment en què es detecta un cas, des de Salut Pública es procedeix sistemàticament a l'avaluació de la susceptibilitat dels contactes de contraure la malaltia i es procedeix a la vacunació d'aquelles persones que siguen susceptibles, evitant-se així la propagació de la malaltia.En els últims tres anys s'han notificat 180 casos confirmats de xarampió: 23 casos el 2017; 131, el 2018, i 26, el 2019. Tots ells estan relacionats amb brots epidèmics de casos importats de persones procedents d'altres països.Segons les dades facilitades per la Conselleria, el País Valencià compta amb unes cobertures vacunals contra el xarampió que se situen per damunt de les recomanacions de l'OMS en els plans d'erradicació d'aquesta malaltia –més del 95% de cobertura per a la primera dosi de vacuna i més del 90% per a la segona dosi.Les cobertures aconseguides en la primera dosi (als 12 mesos) va ser del 95,4% en nascuts el 2017. Pel que fa a la segona dosi, va haver-hi una cobertura del 92,94% en nascuts el 2014.Durant aquest any s'han vacunat amb la triple vírica 63.540 persones, de les quals 3.284 han sigut del grup d'edat entre 15 a 44 anys.A més a més, durant tot el 2018 es van vacunar del xarampió 97.633 persones al País Valencià, de les quals 6.008 eren del grup d'edat de 15 a 44 anys.

