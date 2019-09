Per què Joaquín Luna no ha estrenat temporada al «FAQS»?

La nova temporada del Preguntes Freqüents -la tercera- ja està en marxa i arriba amb alguna absència destacada. Aquest dissabte van passar pel programa estrella de TV3 el president de la Generalitat, Quim Torra, i representants de tots els grups parlamentaris per debatre sobre la resposta a la sentència del Suprem. També hi van ser, com de costum, Pilar Rahola i el periodista Quico Sallés.El programa presentat per Cristina Puig arrenca sense massa novetats. Els espectadors més fidels, però, sí que hauran notat l'absència de dues figures habituals abans de l'aturada estiuenca: els periodistes Maiol Roger i Joaquín Luna. Que el primer no hi sigui és obvi: forma part de la direcció del Planta Baixa, que s'estrena d'aquí a dos dilluns, el 16 de setembre, amb Ricard Ustrell al capdavant.Més inesperat ha estat que Luna no obri la temporada del FAQS amb la resta de col·laboradors. Això es deu, segons ha pogut saber, a una reestructuració de la periodicitat de les seves aparicions. Tornarà a sortir en pantalla? Sí. Ara bé, aquesta temporada ho farà menys sovint.El periodista i columnista de La Vanguardia no tindrà una secció setmanal -fins ara, comentava l'actualitat cada dissabte- i la seva presència es limitarà a les cadires de periodistes i alguna col·laboració també esporàdica. Serà habitual però no setmanal.Per tant -i per ara-, el FAQS redueix a la meitat les seccions setmanals de periodistes externs a l'equip del programa, que passa de quatre a dos. Continua Rahola, que segueix generant pics d'audiència i que aquest curs redueix presència al Tot es mou , i continua Sallés, ja convertit en estrella mediàtica.

