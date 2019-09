​La Generalitat impulsa la nova identitat digital per «empoderar el ciutadà»

La licitació de la base tecnològica del nou model d'identitat digital català arrencarà aquesta setmana per 550.000 euros amb la intenció del Govern que el projecte sigui una realitat el 2020. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que amb IdentiCAT "Catalunya es converteix en el primer país per dotar-se d'una identitat digital descentralitzada on el ciutadà és propietari, gestor i custodi exclusiu de la seva identitat i les seves dades".La iniciativa serà "important pels temps que venen", ha dit Torra, perquè "empodera el ciutadà, el que es relliga amb un dels conceptes claus del republicanisme". D'aquesta manera Catalunya es posa "a l'altura de països com Estònia, Finlàndia, Noruega i Suïssa", ha afegit.Torra ha explicat que de la mateixa manera que "al segle XIX Catalunya va liderar la Revolució Industrial" i al segle XX "es va transformar aquest país amb una biblioteca, una carretera i un telèfon a cada poble", IdentiCAT ha de servir per "liderar la revolució digital" per avançar vers la "sobirania digital"."Això és fer república digital", ha dit el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, perquè "la república per la qual estem treballant apodera els ciutadans" i "no està al núvol, està a les mans dels ciutadans d'aquest país", ha indicat."No estem parlant en cap cas d'un DNI", ha destacat Puigneró, perquè es tracta de fer "un instrument de servei digital per apoderar el ciutadà i garantir-li la màxima protecció de la privacitat segons la Llei de protecció de dades". En qualsevol cas, el conseller ha afegit que es podria utilitzar en qualsevol servei futur.Serà un servei que s'oferirà pels ciutadans que el vulgui utilitzar i per tant que funcionarà de manera paral·lela al tradicional. El doctor en Dret Nacho Alamillo ha dit que "el gran debat" que hi pot haver en algun moment és si l'administració pot "obligar" a fer servir el sistema tradicional quan els ciutadans ja utilitzin aquesta tecnologia, perquè el sistema "treu el ciutadà de la supervisió estatal".Un nou model d'identitat digital serà descentralitzada i autosobirana, basada en la tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), sobre la qual s'implementen solucions blockchain. Ha de servir perquè el ciutadà esdevingui propietari, gestor i custodi exclusiu de la seva identitat en qualsevol activitat personal de relació digital, ja sigui amb el sector públic o amb el privat.El projecte s'empara en les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica i amb el reglament elDAS aprovat per la Unió Europea el 2014, relatiu a la identificació digital i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques. D'aquesta manera IdentiCAT podrà utilitzar-se per accedir a serveis online o gestionar transaccions electròniques en qualsevol Estat membre de la UE.El ciutadà a través d'un programari específic, que en un primer moment serà una APP gratuïta, podrà generar i gestionar la seva pròpia identitat, amb total validesa jurídica i privacitat. D'aquesta manera l’Administració, en aquest cas la Generalitat, passa a tenir només un rol de validador de la tecnologia i la ciutadania passa a ser l'emissora i gestora de les seves pròpia identitat.

