Samuel Eto'o anuncia la seva retirada

L'exdavanter camerunés del Barça Samuel Eto'o ha anunciat que es retira del món del futbol amb 38 anys. Ho ha fet a través d'un missatge al seu compte d'Instagram on s'hi pot llegir en francès: "Final, cap a un nou desafiament. Gràcies a tots, molt d'amor, adrenalina".Eto'o va guanyar els Jocs Olímpics (2000) i dues Copes d'Àfrica de Nacions (2000, 2002) amb la seva selecció, així com tres Champions League amb el Barça (2006, 2009) i l'Inter de Milà (2010). Entre els seus gols més recordats, la culerada té frescos el de la final de l'any 2009 contra el Manchester United:També molt recordat és el gol en el clàssic de 2008, on, juntament amb Messi, van foradar la porteria d'Iker Casillas en dues ocasions.Després del seu pas pel Reial Madrid, Eto'o va viure els seus millors moments futbolístics al Barça (2004-2009) i l'Inter (2009-2011), abans d'iniciar un final de carrera de rodamón, amb el seu pas per Rússia, Anglaterra , Turquia i Qatar. Al llarg de la seva carrera, el camerunès va marcar 359 gols en 718 partits, i va ser seleccionat en 118 ocasions, aconseguint 56 gols, segons el lloc especialitzat Transfermarkt.A mitjans de juliol, el president de la Confederació Africana de Futbol (CAF), Ahmad Ahmad, va anunciar que Eto'o i Didier Drogba, llegenda ivoriana i recentment retirat, es convertirien en els seus "col·laboradors", amb "funcions oficials".A continuació podeu repassar alguns dels millors gols amb la samarreta blaugrana:

