Calafell rebutja una campanya d'un local d'oci que anuncia un sorteig d'abraçades de les cambreres

L'Ajuntament de Calafell (el Baix Penedès) ha expressat a través d'un comunicat el seu rebuig a una campanya promocional d'un local d'oci del municipi que anuncia en el marc d'una festa de to eròtic un sorteig d'abraçades de les cambreres. Des del consistori es rebutja "qualsevol campanya d'empreses locals que usi les dones, o els seus cossos, com a reclam publicitari".L'equip de govern municipal considera "inconcebible i repugnant" que un local ofereixi "contacte físic" amb les seves empleades "com una mena de premi o recompensa per als clients". A més, des de l'Ajuntament s'opina que un negoci "té al seu abast" moltes fórmules per anunciar-se "sense recórrer a vulnerar drets de les dones, tant personals com laborals".

La polèmica arrenca per l'anunci d'una festa al local Coco Beach del municipi per a aquest dissabte. Es tracta d'un esdeveniment que porta per nom "Àngels i dimonis", i al cartell i al vídeo promocional es pot llegir, entre d'altres coses, que hi haurà "cambreres celestialment sexis", així com que es farà l'esmentat "sorteig d'abraçades de les cambreres".Tota la festa és de temàtica eròtica, i així, al cartell també s'anuncia que hi haurà "més de 500 condons de sabors, més de 200 lubricants, dolços i 'xupitos' eròtics, sorteig de vibradors i atrezzo de diable sexy".La promoció també ha comportat el rebuig de l'Associació de Dones de Calafell, que s'ha mostrat contrària a "actuacions, promocions o difusions masclistes i sexistes que promouen la dona com objecte sexual de satisfacció".Altres col·lectius que han rebutjat la iniciativa són la CUP o el grup La Malva Acció Feminista, que ha subratllat que les dones no són "objectes sexuals ni reclams per aconseguir benefici econòmic".