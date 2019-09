Albert Boadella defensa Plácido Domingo: «Les mans d'un mascle no hi són per estar quietes»

Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 5, 2019

Igual plácido debería tener las manos quietas. Digo yo — Po Cloro 🎗🍋🐤 (@cloro_po) September 6, 2019

Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 6, 2019

Como somos seres racionales y sociales, esa pulsión debe ir precedida de consentimiento. Su argumento podría ser utilizado por la totalidad de abusadores y violadores del planeta. Debe ser triste acabar dedicando su tiempo a defenderlos. — NikolaosDimitratos (@NikoDimitratos) September 6, 2019

No me extraña que seas un icono españolista, la verdad. — Necorinha Bolchevique 🏳️‍🌈 (@ChaoticMalpican) September 6, 2019

Por tuits como el tuyo seguramente merezcamos la extinción como especie. Si para perpetuarnos los machos debemos acosar a las hembras, estamos bien jodidos. — Holden (@Kormavov) September 7, 2019

Siempre le he tenido respeto, Sr. Boadella, como persona y como dramaturgo, y precisamente por ello le sugiero que rectifique este tuit. No pasa nada por reconocer un error; todos los cometemos. Y me gustaría seguir respetándolo como persona, además de como dramaturgo. Gracias. — Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) September 6, 2019

O sea usted mantiene que el hombre es un ser primario que no sabe frenar sus instintos.Pues yo no lo creo,conozco un montón de hombres sensatos,educados, e incluso los hay feministas, ellos son los hombres que las mujeres queremos a nuestro lado y no machos que abusan de su poder — Soledad SCid (@solscid) September 7, 2019

Mucho me temo que este señor pretenda que volvamos a la época cavernícola — LMiguel (@EscuderoLuisMi) September 7, 2019

Si con eso nos ahorramos tipejos como tú, la extinción no es una mala opción. — 🌋 Eyjafjallajökull lı★ıl 🎗 (@Max_HDM) September 6, 2019

No me extraña que seas su presidente pic.twitter.com/rb6cvLbvi7 — ni1dea (@ni1dea) September 6, 2019

Acaba ud de justificar a todos los violadores del país, enhorabuena. Vaya fi asco de tabarnés. — Onekilo (@Juanckill) September 6, 2019

L'actor Albert Boadella ha encès la xarxa amb un parell de piulades en defensa del tenor espanyol Plácido Domingo, després dels nombrosos casos d'acusacions d'assetjament sexual . Una de les darreres ha estat la cantant d'òpera Angela Turner Wilson , una de les 11 dones que han donat la cara després que sortissin a la llum els primers casos el passat mes d'agost."Angela Turner explica que fa 20 anys Plácido Domingo va entrar al seu camerino i va fer relliscar les seves mans des de les espatlles fins als pits. O sigui, que no li va propinar una bufetada com qualsevol dona assenyada que no desitja lligar. Assetjament denúncia. I ara ella se suma a l'assetjament del tenor", assenyalava Boadella en una primera piulada.Ràpidament, Boadella ha rebut les primeres respostes a través del mateix canal, algunes de suport i d'altres en contra:Ha estat llavors quan l'actor s'ha reafirmat amb una nova piulada que ha acabat de fer esclatar la polèmica: "Les mans d'un mascle no hi sòn per estar quietes, precisament. En cas contrari, els humans no existiríem com a espècie", ha expressat.Ha estat a partir d'aquí quan la xarxa se li ha llançat a sobre, amb una gran quantitat d'usuaris que li han retret el to de les seves paraules.

