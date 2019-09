VÍDEO El president de l'Equador canta «Pare» de Serrat a la cimera per defensar l'Amazònia

El president de l'Equador, Lenin Moreno, ha estat l'encarregat de fer entrar el català en la cimera per defensar l'Amazònia. Moreno ha cantat aquest divendres a la ciutat colombiana de Leticia, on s'ha signat el pacte en defensa de l'Amazònia, la cançó Pare, de Joan Manuel Serrat, amb la qual demana deixar d'actuar com a "víctimes" i assumir les responsabilitats davant de la devastació de l'Amazònia.Amb un aire emotiu i amb música de fons, Lenín ha anunciat la seva intenció de cantar davant dels seus companys, després d'anunciar el motiu, donat que es parla del tracte que l'home fa a la natura. "Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc que no hi ha arbres", ha entonat."És moment de deixar d'actuar com a víctimes, tots hem d'assumir la responsabilitat del que està passant", assenyala Moreno, on ha recordat als presents que és "un home selvàtic", que va néixer a la regió amazònica equatoriana, i que com a tal va aprendre des de nen a reconèixer la importància del medi ambient.El cap d'Estat ressalta en el seu discurs davant dels mandataris el concepte indígena segons el qual "el riu Amazones no és un riu sinó una gran anaconda, que és vida i mort a la vegada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor