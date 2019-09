España Global nega que hagi vulnerat la presumpció d'innocència dels presos de l'1-O

La directora d' España Global , Irene Lozano, ha negat aquest dissabte que l'informe "La realitat sobre el procés independentista", elaborat per l'organisme depenent de la Secretaria d'Estat, hagi vulnerat el dret a la presumpció d'innocència de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. En un acte de Societat Civil Catalana sobre la convivència lingüística a Catalunya, Lozano ha celebrat que els presos de l'1-O "confiïn en la justícia espanyola" per abordar la seva demanda però ha dit que "no té cap fonament". Ha afirmat que "en absolut" España Global ha vulnerat la presumpció d'innocència dels presos de l'1-O i ha constatat que la justícia serà l'encarregada de resoldre la qüestió.Lozano ha fet aquestes declaracions als mitjans després que Sánchez, Turull i Rull hagin denunciat l'organisme per vulnerar el seu dret a al presumpció d'innocència en creure que es dona per fet, per exemple, que van desobeir el Tribunal Constitucional.Lozano s'ha referit al fet que el Govern hagi iniciat els tràmits per denunciar el mateix informe per analitzar si suposa "una interferència en el poder judicial", la "criminalització del sobiranisme" i si hi ha malversació. En concret, ha recomanat a "tothom" que es llegeixi l'informe publicat al web de l'organisme. Ha defensat que es tracta d'un informe "basat en fets", dades i que tracta de combatre la desinformació.

