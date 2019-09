​L'ONU premia l'aposta per la sostenibilitat de Torroella de Montgrí i l'Estartit

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha premiat aquest divendres l'aposta per la sostenibilitat del municipi català de Torroella de Montgrí i l'Estartit (Baix Empordà). En concret ha rebut un dels guardons Sustainable Cities And Human Settlements Awards, que convoca el Global Forum on Human Settlements (GFHS), vinculat a l'ONU.Ha rebut el premi de la categoria Global Low-Carbon Ecological Scenic Spot i ha estat seleccionat, entre d'altres motius, per haver establert un bon model de desenvolupament sostenible i resilient, i per la integració de l'ecoturisme en la seva planificació, segons ha informat el mateix consistori.Els premis s'han lliurat durant el 14th Global Forum on Human Settlements, que ha tingut lloc els dies 5 i 6 de setembre a Addis Abeba (Etiòpia). Els responsables de recollir el premi han estat l'Alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, la regidora de Destinació Turística, Dúnia Oliveras i l'assessor turístic municipal, Josep Capellà.El comitè avaluador també ha destacat el caràcter innovador del Life Pletera i l'aposta per la posada en valor del territori, no només per millorar la qualitat de vida de la població, sinó per la seva capacitat de dinamització turística. A més, valora molt positivament el caràcter demostratiu i que hagi estat un exemple, multidisciplinari, de bones pràctiques per mitigar i adaptar les zones litorals als efectes del canvi climàtic, informa la mateixa font.

