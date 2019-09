El Constitucional admet el recurs del govern de Sánchez a la llei valenciana de mancomunitats

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern espanyol de Pedro Sánchez contra la normativa valenciana que preveu que les mancomunitats puguen exercir competències en matèria de policia local. El Consell de Ministres va acordar el passat 5 de juliol presentar aquest recurs, en entendre que la normativa autonòmica valenciana "vulnera" la llei estatal de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.En concret, el recurs d'inconstitucionalitat, promogut per l'executiu socialista, es presentava contra la disposició addicional segona de la Llei de Mancomunitats valenciana, que preveu que les que hagen assumit competències en matèria de policia local les exerciran conforme a allò que es disposa en la normativa bàsica estatal i autonòmica de coordinació de policies locals.El govern espanyol justificava el recurs amb l'argument que el legislador autonòmic possibilitava amb aquesta normativa que "les mancomunitats de municipis presten serveis de policia local", és a dir, que facilita "la possibilitat de la prestació supramunicipal d'aquesta tasca", rebutjada ja en altres sentències pel Constitucional, recorda.L'executiu de Sánchez sosté, a més que, en diferents sentències, el TC "ha rebutjat la creació de cossos supramunicipals de policia local a través de mancomunitats, comarques o àrees metropolitanes", així com que "la prestació en comú dels serveis de Policia Local pugui fer-se mitjançant mancomunitats".El Tribunal Constitucional, en una provisió emesa dijous 5 de setembre, dona també trasllat de la demanda i documents presentats, tal com estableix l'article 34 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congrés dels Diputats i al Senat, així com a les Corts Valencianes i al Consell a través dels seus presidents.Així mateix, fixa un termini de quinze dies perquè puguen personar-se en el procés i formular les al·legacions que estimen convenients. A més, estableix la publicació de la incoació del recurs en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

